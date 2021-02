Casal que consumia bebida alcoólica na presença dos filhos em bar é convidado a se retirar do local

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar às 15h30 de segunda-feira (14) na Rua Dourados, Vila Rica, em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, após solicitação da equipe do Conselho Tutelar da cidade, relatando que na Rua Dourados em um bar, teria um casal ingerindo bebida alcoólica e os filhos estariam na mesa presenciando o fato.

No local, os solicitantes relataram que receberam a denúncia deste casal, onde estavam ingerindo bebida alcoólica e os filhos estariam na mesa presenciando o fato, e também que isso seria recorrente já sendo feito denuncia e encaminhado ao Ministério Público.

Em conversa com o casal (33 e 44 anos) que estavam com três crianças, um menino e uma menina de sete anos e uma menina de 14 anos, relataram que teriam chego a aproximadamente 40 minutos no local e teriam ingerido 3 garrafas de cerveja e teriam dado apenas refrigerante e salgadinho as crianças.

No momento em que as equipes chegavam no local, foi percebido que teria uma garrafa de cerveja no local e ainda todos que ali estavam não faziam uso de máscara.

Diante dos fatos, o casal e as crianças foram convidados a se retirar do local e a equipe do conselho os orientou e que posteriormente tomará as medidas administrativas competentes ao caso.