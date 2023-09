Casal fica ferido durante queda de moto em Jandaia

Nesta quarta-feira (20), por volta das 16h20, as autoridades receberam um registro de atendimento de acidente na BR-369, próximo a Associval em Jandaia do Sul. Ao realizar patrulhamento pela região, uma equipe da Patrulha Rural avistou uma queda de motocicleta envolvendo duas vítimas. Imediatamente, equipes de ambulância da Defesa Civil e do SAMU foram acionadas para prestar atendimento médico às vítimas, enquanto a equipe policial aguardava a chegada da Polícia Rodoviária Federal para tomar providências em relação à motocicleta.

Um casal que ocupava a moto, sofreu ferimentos sem risco a vida.