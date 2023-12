Casal fica ferido após carreta tombar na PR-444 em Arapongas

Um casal ficou ferido após um acidente ocorrido na noite desta quarta-feira (20), na PR-444 em Arapongas. O incidente aconteceu por volta das 22h, no km 2 da rodovia, quando a carreta em que estavam tombou.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as vítimas são um homem de 52 anos e uma mulher de 36, ambos da cidade de Ubiratã, no centro-oeste do Paraná. O casal seguia sentido à cidade de Maringá quando o motorista passou mal, perdendo o controle da carreta e causando o tombamento do veículo.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o homem sentado próximo à carreta, reclamando de dores nas costas e aparentando desorientação. Ele foi encaminhado ao Hospital Norte do Paraná (Honpar) para receber atendimento médico. Já a mulher sofreu apenas uma luxação no tornozelo e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local para registrar a ocorrência e tomar as medidas necessárias. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão investigadas.