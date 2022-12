Casal é agredido por genro em Jandaia

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 16h47 desta quinta-feira (29) no Jardim Pérola

Conforme a PM, a senhora XXXX relatou que o seu genro entrou dentro de sua residência, para buscar um outro neto para brincar com seu filho, que diante da recusa de liberar a criança, a agrediu fisicamente com tapas nas costas, e ao seu marido com um tapa no tórax. No momento da chegada da equipe XXXX já não se encontrava no local. Diante dos fatos a solicitante e seu marido foram orientados aos procedimentos futuros.