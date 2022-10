Casal compra e consome drogas na presença de crianças

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h50 deste sábado (15) na Rua Pastor João Marcondes.

Conforme a PM, durante patrulhamento a equipe policial visualizou a mulher juntamente com seu amásio, empurrando o carrinho de bebê com os dois filhos, uma bebê de aproximadamente 5 meses e um menino de 2 anos, ambos no mesmo carrinho.

A mesma estava em um local onde é conhecido no meio policial por ser ponto de tráfico de drogas.

Perto das crianças haviam pessoas fumando e as condições climáticas estavam impróprias para crianças nessa idade.

“Conforme tem sido observado por essa equipe policial a pessoa de XXXX sai de sua casa para comprar e utilizar drogas na presença dos filhos. Sendo então devidamente orientada quanto a situação das crianças a retornarem para sua residência”.