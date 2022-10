Casa São Paulo Comemora o Dia do Eletricista

Nesta segunda-feira (17/10/22), a Casa São Paulo comemorou com seus funcionários o DIA DO ELETRICISTA. A empresa, conhecida na região pela atuação no segmento de Material de Construção, também possui em nossa cidade um Departamento de Engenharia especializado na Construção e Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica. Gera atualmente mais de 50 empregos diretos nesta área. Foi inclusive pioneira do segmento na região norte e noroeste do Paraná, prestando serviços diretamente à COPEL assim como a Cooperativas, Loteadoras, Indústrias, Agricultores e todos aqueles que de alguma forma precisem levar energia elétrica para atendimento das suas necessidades.

Na ocasião esteve presente o Diretor da Casa São Paulo João Luiz Marconi, o Gerente de Departamento Eng. Marcos Vinícius Bragança Cardoso, o Técnico de Obras da COPEL Flávio de Souza Alair, o Eng. de Segurança Wesley Martins de Lima, assim como todo o corpo técnico, administrativo e operacional da empresa.

Foi destacada a importância de possuirmos em nosso município uma empresa com tal vocação, a qual, através de sua equipe, oferece serviços na área de construção e manutenção de redes de energia elétrica.