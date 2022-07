Carteira com R$ 4 mil é furtada de interior de veículo em Jandaia

Na noite de sexta-feira (15) a equipe policial foi informada que na Rua Professor Roberto Chaves, em Jandaia do Sul, havia sido furtada uma carteira do interior de um veículo.

No local a vítima relatou que deixou seu veículo GM S-10 sem travar as portas, e no interior deixou sua carteira com documentos e dinheiro em espécie.

Que neste dia havia dado carona a um conhecido, entretanto não tem como afirmar com certeza se foi esse conhecido que teria subtraído a sua carteira com aproximadamente R$4.000,00 (quatro mil) em espécie, RG e CPF.

No local não existe câmeras de monitoramento e nenhum suspeito foi visto perto do veículo. A vítima foi devidamente orientada e o boletim confeccionado.