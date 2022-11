Carro de saúde capota na Serra do Cadeado e paciente morre

O acidente foi na manhã desta sexta-feira (11) na BR-376, no km 09 (Serra do Cadeado), região de Ortigueira. Um carro da Saúde de Floresta capotou deixando uma vítima fatal de 63 anos.

Outras duas pessoas, de 39 e 60 anos ficaram feridas.

Segundo informações, o homem que morreu foi levado para União da Vitória, para ser internado com problema psiquiátrico, mas o local não aceitou a internação, pelo fato do homem estar com problemas na próstata, por isso ele era trazido de volta. No capotamento a vítima fatal foi ejetada.

As informações são do Blog do Berimbau