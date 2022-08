Nesta quinta-feira (4), por volta das 13 horas, houve um acidente em Tamarana, no trevo da cidade, que fica na PR-445. No local, um veículo da saúde de Borrazópolis, se envolveu em acidente com outro automóvel. A colisão foi forte, provocando danos consideráveis, sendo que o veículo da prefeitura foi parar no acostamento, caindo em um barranco. Apesar dos estragos, não houve feridos graves.

Fonte: Blog do Berimbau