Carretas colidem na entrada do Parque Industrial Domingos Massa

O acidente ocorreu por volta das 18h20 desta quinta-feira (21) na BR-376 em Jandaia do Sul.

Uma carreta que trafegava na rua do centro de distribuição da Valdar, no Parque Industrial Domingos Massa, foi atingida por outra carreta ao acessar a rodovia. O motorista não se feriu, mas precisou ficar no interior da cabine até a chegada de uma equipe da Copel, já que um poste foi atingido e um fio de alta tensão caiu sobre o veículo de carga, que atingiu a parede de uma empresa.

A outra carreta era conduzida por uma mulher. Ela também não se feriu.

A Equipe da Brigada Comunitária isolou a área para prevenir acidente com a fiação elétrica.