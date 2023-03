O acidente ocorreu na tarde deste sábado (4) entre Califórnia e Marilândia do Sul.

O motorista ficou ferido após o veículo tombar na pista contrária e ficar com as rodas para cima. O caminhão seguia no sentido de Califórnia a Marilândia e tombou em uma curva.

O condutor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Apucarana e encaminhado ao Hospital da Providência sem gravidade.