Uma carreta carreta carregada com Farinha Extrusada tombou no início da tarde desta quarta-feira na BR-376 em Jandaia do Sul.

O veículo de carga seguia em direção a Apucarana quando ocorreu o acidente na curva, próximo a entrada do Jardim das Araucárias.

A equipe da Defesa Civil e também o SAMU foram ao local.

O motorista, de 55 anos, morador de Colombo, não se feriu e recusou encaminhamento ao hospital.