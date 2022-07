PRF interditou uma faixa no sentido sul do Paraná para o atendimento do acidente

Carregando óleo vegetal, a carreta saiu de Apucarana e, por volta das 8 horas da manhã de hoje (15/07), o condutor perdeu controle do veículo, colidiu na mureta lateral e tombou sobre o lado direito da pista em Ortigueira.

O motorista sofreu lesões leves e foi encaminhado ao hospital em Apucarana.

Foram Acionadas as autoridades ambientais para averiguação dos danos.

As informações são da PRF