Capotamento entre Barbosa Ferraz e Fênix deixa dois mortos

Nesta sexta-feira (7), patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e peritos da Polícia Científica iniciaram a apuração das circunstâncias de um trágico acidente automobilístico que resultou na morte de duas pessoas na rodovia entre as cidades de Barbosa Ferraz e Fênix. O acidente aconteceu pela manhã e envolveu um veículo modelo VW Gol com placas de Barbosa Ferraz, ocupado por cinco pessoas, que capotou.

O motorista e um rapaz de 22 anos não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Uma adolescente, de 16 anos, ficou presa nas ferragens do carro e sofreu ferimentos graves.

Equipes de resgate, como Samu, Corpo de Bombeiros e Aeromédico atuaram no local. A PRE e a Polícia Científica irão continuar investigando o acidente para apurar as possíveis causas do ocorrido.