Caminhonete é levada de assalto no trevo do São José

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h15 desta quarta-feira (13).

Conforme a PM, a equipe deslocou ao trevo de São José entre Marumbi e Jandaia do Sul, onde em contato com a vítima, este relatou que deslocava de Jandaia, sentido a Marumbi e que ao chegar no trevo do distrito foi abordado por dois indivíduos armados de revólver, os quais subtraíram mediante ameaça sua caminhonete VW Amarok, tomando sentido ao município de Bom Sucesso, informou ainda que durante a ação foi retirado com violência do interior da camionete, porém a ação não lhe causou lesões.

Os dois indivíduos a princípio estariam com um VW Gol, modelo bola, de cor bordô que bloqueou a passagem do trevo com o Claro intuito de rendê-lo.

Após todos se evadirem a vítima pediu auxílio à sua esposa através do telefone celular, a qual entrou em contato com a central 190 PM para pedir socorro.

Como providências foram realizadas buscas por toda a região com o apoio dos destacamentos de Marumbi, kaloré e Bom sucesso, porém sem êxito na localização do referido veículo no momento.