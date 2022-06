Caminhonete é furtada em Jandaia do Sul

Ocorrência registrada na manhã desta terça-feira (14) na BR-376 em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, compareceu até a sede da Cia PM de Jandaia do Sul a vítima, relatando que no dia anterior, por volta das 20 horas, teria deixado estacionada enfrente ao seu estabelecimento Gordo Funilaria e Pintura, sua caminhonete NISSAN/FRONTIER 4X4 SE (ILB3C95) de cor Prata e, nesta data, por volta dás 08 horas, ao chegar para trabalhar, percebeu que a mesma havia sido furtada. O solicitante informou que não possui câmera de monitoramento no local.