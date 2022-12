Houve dois tombamentos de caminhões na tarde desta segunda-feira (26) em Arapongas. Um aconteceu na PR-218, no entroncamento com a PR-444, na saída para Astorga e o outro na PR-444, no trecho que liga com a BR-369, no sentido a Londrina.

Ninguém se feriu com gravidade.

A PR-444 chegou a ficar interditada e o trânsito foi controlado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).