Caminhão de feirantes tem princípio de incêndio em Jandaia

Um caminhão baú de pequeno porte teve um princípio de incêndio em Jandaia do Sul na tarde desta sexta-feira (5).

O veículo, que pertence a feirantes, vinha de Mandaguari com destino a Cambira, carregado com verduras e instrumentos de trabalho, quando começou a pegar fogo no compartimento do motor.

O incidente ocorreu próximo ao trevo daEmater.

Motoristas que trafegavam pela rodovia pararam para ajudar com extintores e, com a chegada da Brigada Comunitária (Defesa Civil), o fogo foi totalmente extinto e felizmente não se alastrou.