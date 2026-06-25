Caminhão da coleta de lixo perde freio e atinge carro em São João do Ivaí

Um acidente envolvendo um caminhão da coleta de lixo da Prefeitura de São João do Ivaí foi registrado na manhã desta quinta-feira (25), no distrito de Luar. O veículo apresentou problemas no sistema de freios durante os trabalhos de coleta e acabou atingindo um carro que estava estacionado.

De acordo com as informações divulgadas, o motorista percebeu a falha mecânica e tentou controlar a situação, conduzindo o caminhão até que ele perdesse velocidade. Durante o trajeto, o veículo ainda quebrou um galho de árvore, colidiu contra um automóvel estacionado e só parou ao subir na calçada de uma residência.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O coletor que trabalhava na parte traseira do caminhão conseguiu saltar do veículo antes da colisão final. Já o motorista também saiu ileso do acidente.

As circunstâncias da falha mecânica deverão ser apuradas. O incidente causou danos materiais, mas não houve registro de vítimas.

Com informações do TnOnline

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