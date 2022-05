Caminhada Ecologica 2022

A Cooperval em parceria com a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul e apoio da Sicredi, realizou neste domingo (01/05), Dia do Trabalhador, a tradicional Caminhada Ecológica.

Cerca de 600 caminhantes puderam contemplar as belezas da natureza entre as propriedades rurais do SR. Ângelo da Silva na Estrada do Humaitá até a propriedade do Sr. Lauro Whitman na Estrada da Amizade em um trajeto de 10 km.

O prefeito Lauro Junior agradeceu a equipe da Prefeitura, a equipe da Cooperval e a todos que participaram na organização e a todos que se inscreveram e abrilhantaram a caminhada.

Toda a renda do evento será direcionada aos Asilos de Jandaia e de Kaloré.

VEJA TODAS AS FOTOS AQUI