Caixões são descartados no Jardim Moretti

Moradores do Jardim Moretti ficaram indignados com o descarte de urnas funerárias em um terreno nos fundos da construção do prédio onde seria a UPA.

Os caixões já teriam sido usados. Alguns chegaram a ser queimados e outros ficaram espalhados pelo local.

Um veículo foi visto transportado os caixões no centro da cidade.

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul já tomou conhecimento e acionou a equipe do Meio Ambiente, que já identificou o autor. Ele será responsabilizado pelo descarte irregular.

A prefeitura vai recolher os caixões e providenciar a destinação apropriada.