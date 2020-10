Cadastro para Castração de Cães e Gatos em Jandaia será neste sábado(10)

(Assessoria) Devido um acidente com a equipe do castra móvel não pode ser realizado os procedimentos de castração na data marcada anteriormente, que seria dia 22 de Agosto. Para quem não fez o cadastro, teremos mais 200 vagas, será neste sábado(10) na Escola Monteiro Lobato as inscrições para pessoas com renda até 1.600 reais.

Favor levar documentos pessoais, comprovantes de renda e residência, bolsa família, cadastro único. O programa deve continuar, pois esse é um entendimento do Governo do Estado, da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e secretaria de saúde. Estamos fazendo essa primeira etapa para que seja piloto, na sequência todos os municípios poderão ser contemplados com o programa, finaliza o Secretário do meio Ambiente de Jandaia do Sul Salvador Moretti.

Para ser submetido á cirurgia o animal deve estar em jejum: cães adultos (sólidos e água) 8 horas;

Filhotes (sólidos e água) 4 horas;

Gatos (apenas sólidos) 6 horas

Quem fez o Cadastro não precisará fazer novamente.

O recurso destinado ao município foi através de uma licitação do Governo do Estado para o atendimento de um Castra móvel que é uma unidade móvel totalmente equipada e seguindo a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária.

O Castra móvel conta com centro cirúrgico, sala de recuperação, sala de preparo, autoclave, aparelhos de anestesia inalatória, monitor Multiparamétricos, entre outros, o que garante um atendimento de qualidade aos animais. A castração será na praça do café dias 20 e 21 de Outubro na Praça do Café.

Apoio Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul