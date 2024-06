Nos dias 25,26 e 27 de junho foram realizadas palestras no Posto de Brigada Comunitária de Jandaia do Sul sobre resgate e manejo de animais silvestres pela estudante de biologia Kelly Andrade, integrante do grupo Papo Silvestre, que também doou caixas para transportes de animais.

A palestra abordou temas cruciais, como leis de proteção ambiental, manejo adequado e destinação responsável dos animais resgatados.