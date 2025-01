No final da tarde desta quinta-feira (16) a equipe da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul, (Biazoto, Simões e Vieira) foram solicitados para atendimento em um incêndio na Estrada do Búfalo, município de Kaloré.

O fogo teve início em uma máquina usada no corte de eucaliptos e acabou se espalhando por uma grande área de vegetação.

A equipe contou com apoio de caminhões pipa da Cooperval e do município de Kaloré.

.