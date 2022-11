Bicicleta furtada é recuperada e dois são presos em Jandaia

Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 16h35 desta terça-feira (22) em Jandaia do Sul

Conforme a PM, o solicitante relatou que um indivíduo de camiseta regata vermelha e shorts jeans estava transitando na Rua Paião com uma BICICLETA de cor azul claro com detalhes em laranja e que essa bicicleta havia sido furtada na cidade de Mandaguari. Solicitante relatou ainda que o autor estaria na Praça do Café vendendo uma outra bicicleta.

O autor do furto empreendeu fuga sentido a Rua Joao Batista Mortean, foi abordado e confirmou ter furtado a bicicleta em Mandaguari e vendido por R$ 150,00 para um rapaz de camiseta preta na Praça do Café.

Foi dada voz de prisão ao autor, e logo em seguida avistado uma pessoa próximo a Praça do Café com as características repassadas e com a bicicleta em questão, este confirmou ter comprado a bicicleta pelo valor citado.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão também ao abordado, e ambos, juntamente com a bicicleta, foram encaminhados para a Delegacia de Jandaia do Sul para providências cabíveis