Bicicleta é furtada no centro

Ocorrência atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 07h38 de domingo (4) na Rua Joaquim José de Almeida Filho.

Foi repassado via COPOM para deslocar até ao endereço supra citado, onde de acordo com relato da solicitante, sua bicicleta teria sido furtada. No local foi realizado contato com a vítima que relatou que teria deixado sua bicicleta na garagem da sua residência as 22h do dia anterior e no dia de hoje (4) recebeu uma ligação de um amigo perguntando o que sua bicicleta estaria fazendo com uma pessoa de atende pelo nome de xxx, momento este que percebeu que sua bicicleta teria sido furtada.

Com tais informações, esta equipe realizou buscas nas proximidades, mas não logrou êxito em localizar a bicicleta.