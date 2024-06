Beto Preto deixa Secretaria de Saúde e pode concorrer a prefeito

O deputado federal e ex-prefeito de Apucarana, Beto Preto (PSD), deixou nesta quarta-feira (05) o cargo de secretário de Saúde do Paraná. A saída dele do governo estadual foi antecipada pelo blog Curisco na Política.

O decreto de exoneração, a pedido, foi assinado pelo governador Ratinho Junior (PSD) e publicado na edição de terça-feira (04) do Diário Oficial do Paraná. Com isso, Beto Preto fica apto a disputar o cargo de prefeito nas eleições municipais de 6 de outubro em Apucarana.

Ele deixou o cargo nesta quarta-feira, no último dia de prazo de desincompatibilização dos secretários estaduais que pretendem concorrer em outubro.

Beto Preto reassume agora o mandato de deputado federal. Ele não confirmou ainda seu futuro político, mas postou nas redes sociais o termo em latim “Alea jacta est”, que significa “a sorte está lançada”.

As informações são do TnOnline