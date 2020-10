Bebê de Jandaia do Sul morre após acidente com trem

No domingo 4 de outubro, à noite, uma pessoa colidiu um carro com um trem quando trafegava pela Rua Jandira Teles de Souza para o Jardim Esplanada em Mandaguari. O acidente foi nas proximidades da Comercial Ivaiporã. A pessoa condutora deixou o local do acidente e buscou atendimento no PAM de Jandaia do Sul. A Polícia Civil investiga para saber porque a pessoa condutora do automóvel deixou o local do acidente. Ficaram feridos uma mulher e um bebê de 1 ano e 2 meses. A mulher recebeu alta, a criancinha foi encaminhada para o Hospital da Providência e depois para um hospital especializado de Londrina mas faleceu na segunda-feira, 5 de outubro. O corpinho de bebê está sendo velado na Capela Mortuária e o sepultamento será às 10 e 30 desta terça-feira, 6 de outubro, no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.

As informações são do repórter Rubens Silva