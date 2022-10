Bandidos levam dois veículos de assalto em Jandaia. Um foi recuperado batido

Um dos veículos, o Fiat Siena, foi recuperado. Houve perseguição na cidade de Apucarana e o criminoso bateu o veículo contra um poste. Ele sofreu ferimentos leves e foi preso.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 21h30 de domingo (30) na Rua Projetada A, Zona Rural.

Conforme a PM, após solicitação de que no endereço supracitado acabara de ocorrer um ROUBO, a equipe deslocou até o local e em contato com a vítima relatou que estava no quarto com sua esposa, quando ouviu pessoas mexendo na porta da sala. Ao indagar o que estava ocorrendo, os autores informaram que eram policiais e que estavam verificando uma denúncia de fugitivos e solicitaram que a vítima abrisse a porta.

Diante da negativa do solicitante para abrir, os dois autores arrombaram a porta da sala e adentraram no local, anunciando o assalto com uma arma que a vítima não soube identificar o tipo.

Neste momento, o autor armado, realizou um disparo que atingiu a parede do corredor que liga a sala aos quartos, e em seguida pediram dinheiro e as chaves dos veículos FIAT/STRADA WORKING (AXL—-) e FIAT/SIENA ESSENCE 1.6 (AXI—- –, sendo concedidas as chaves dos veículos aos autores, mas que dinheiro não tinham, então os autores assumiram a direção dos veículos e saíram tomando rumo ignorado.

Enquanto a equipe colhia as informações da vítima, se identificou o senhor———– informando que seguiu o veículo FIAT/STRADA WORKING (AX—–) que no vidro traseiro na direção do banco do passageiro possui um adesivo de folha de planta na cor verde até nas proximidades da entrada da cidade de Mandaguari, porém perdeu o visual, não sabendo mais a direção do mesmo. Diante dos fatos as vítimas foram orientadas. Vale salientar que o projétil do disparo realizado foi localizado no chão em frente ao quarto da vitima, sendo este encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul.