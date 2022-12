A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Kaloré às 21h35 desta segunda-feira (19). na Rua Durval Borazzo.

Relata a vítima que estava na cozinha fazendo o jantar, quando dois masculinos sendo um moreno gordo e outro de cor branca magro com capuz, deram voz de roubo pedindo dinheiro as chaves da caminhonete F350, modelo F4000, de cor cinza, amarando com fita adesiva os pés e mãos travando a vítima no banheiro.

Foram levados R$150 em dinheiro e a caminhonete.