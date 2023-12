Banda da Polícia Militar se apresenta em Jandaia do Sul

Com um repertório bem diversificado, muita animação e um profissionalismo musical impecável, a Banda da Polícia Militar do Paraná se apresentou neste domingo, 03 de dezembro, no Auditório Municipal.

O evento aconteceu neste início de mês já marcando as comemorações do 71º aniversário de Jandaia do Sul.

Sob a regência do Maestro e músico Capitão Eliseu da Silva e os demais Oficiais Músicos, a Banda apresentou um espetáculo que foi do rock ao sertanejo e da música clássica ao gospel.

As canções executadas e acompanhadas pela plateia tornou uma noite memorável para aqueles que estiveram presentes.

A apresentação teve um cunho social, onde os expectadores doaram 1 kg de alimento não perecível que será doado ao Asilo São Vicente de Paulo.