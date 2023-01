A D. Carmem da alfaiataria pediu para comunicar que está encerrando suas atividades de consertos e que as roupas e tecidos que foram deixados lá estarão disponíveis para retirada do dia 06/01 até 15/01 no mesmo local que ela atendia, Rua Plácido Caldas, 773.

Após essa data ela estará mudando e o que não for retirado será doado para o bazar beneficente do asilo e da Igreja.