Um motociclista que vinha de Faxinal para Maringá sofreu um acidente de trânsito no trevo da Emater, na BR-376 em Jandaia do Sul no início da noite desta segunda-feira (5).

O colisão envolveu um VW Gol e a motocicleta.

O condutor da moto, de 60 anos, não se feriu com gravidade e recusou atendimento da equipe da Defesa Civil (Bombeiro Comunitário).