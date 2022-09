Atentado violento ao pudor em Jandaia

Ocorrência registrada às 10h15 deste sábado (10) na Rua Armando da Silva, Jandaia do Sul

Após solicitação, a equipe de serviço deslocou até ao local citado, onde segundo informações repassadas pela senhora xxxx a mesma relatou que estaria transitando a pé nas proximidades do condomínio residencial Iraja, quando um veículo Eco Sport, de cor branca, modelo antigo, parou ao seu lado e que o condutor do mesmo encontrava-se apenas com às vestimentas da parte de cima, sendo uma camiseta de cor branca. O mesmo de cor clara, abriu a porta do passageiro e pediu para ela entrar no veículo, porém a mulher começou a gritar e após isso o condutor do veículo evadiu-se tomando rumo ignorado.

Segundo a solicitante não foi possível visualizar a placa da Eco Sport. Diante do ocorrido foi confeccionado o BOU ficando a vítima devidamente orientada.