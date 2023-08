Novo horário de atendimento para agendamento de transporte da saúde em Jandaia do Sul

Para agendamento de transporte de saúde para outros municípios para consultas e exames médicos devem ser realizados de segunda a sexta-feira das 7:30 às 11:30 horas e das 13 às 17 horas, pelo telefone (43) 3432–9296.

No horário de almoço, finais de semana e feriados o agendamento deve ser feito no PAM pelo telefone (43)3432–9278.

Os agendamentos devem ser feitos com pelo menos um dia de antecedência, já com a guia de encaminhamento em mãos.

Para emergências deve se acionar o SAMU pelo telefone 192 ou Defesa Civil pelo telefone 199 ou 3432 – 5050.