*AVISO:

Atenção inscritos para o Apartamento Residencial

Jandaia, todos os 1372 colocados,

que ainda não levaram a documentação…

comparecer com urgência no Centro de Convivência ao

lado do Corpo de Bombeiros, com os documentos, para

fazer a análise de crédito…

– Qualquer dúvida entrar em contato com o 3432.6378

ou pessoalmente no Centro de Convivência.