A associação dos universitários de Jandaia do Sul, no uso de suas atribuições através desta comunicação, convoca os associados vigentes da mesma e torna pública a data da assembleia geral para votação dos candidatos a membros da AUJS no exercício do ano de 2023.

27/11/2022 – DOMINGO – 09:30H Local: Auditório Municipal de Jandaia do Sul, localizado na Praça do Café de Jandaia do Sul.

Leia o Edital completo AQUI