ASSEM realizará eleição para nova diretoria

A ASSEM (Associação dos Servidores Municipais de Jandaia do Sul) irá realizar eleição para sua diretoria e convida seus associados a votarem.

Os sócios da ASSEM que tem interesse em concorrer à presidência podem montar sua chapa até o dia 19 de maio de 2023 para a eleição no próximo mês, e os servidores municipais que tem interesse em se tornar socio deve comparecer ao Departamento Pessoal na Prefeitura Municipal.

A eleição acontece no dia31 de maio de 2023 das 17:00 as 18:00 horas no Salão da ASSEM localizado na rua Placido Caldas Nº 9.

Conheça os membros da chapa 1 ” União dos Servidores” que é composta por…

Presidente: Aguinaldo Pereira dos Santos

Vice-Presidente: Clodoaldo Rodrigues Borsai

1º Secretario: Alexandre Inácio Sirílo

2º Secretario: Nelson Apolinário

1º Tesoureiro: Simone Pereira da Silva

2º Tesoureiro: Ailton Cesar Gudin

Diretor Social: Antonio Carlos do Nascimento

Diretor Geral do Esporte: Otavio Pedro Gudin

Diretor do Patrimônio: Geraldo Inácio de Oliveira

Conselho Deliberativo

1 Odair Rodrigues Ataide

2 Jose Gonçalves

3 Dejair Sagradin

4 Orlando Geraldelo

5 Adiel Gonçalves

6 Alex de Oliveira Gudin

7 Leandro Cristiano

8 Jose Carlos Caranjo

9 Cleber de Souza Lourenço

10 Jose Emilio da Silva

11 Ademir de Campos