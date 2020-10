As crianças estão em toda parte para nos ensinar o caminho da felicidade.

Sempre causam orgulho e nos enche de esperança.

Em sua simplicidade nos ensinam como é fácil e maravilhoso viver em harmonia.

É no sorriso e na paz de cada uma delas que Deus se mostra a nós e nos ensina o segredo para ser feliz.

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, através do Prefeito Ditão, deseja a todas as crianças do município um “Feliz dia das Crianças”, que Deus possa abençoar a cada uma, e que ele guie a todas pelo caminho da felicidade. Tenho muito orgulho desse trabalho e carinho por cada criança. Nossa Senhora Aparecida, rogai por todas as crianças e por nós.