Loja é arrombada durante a madrugada em Jandaia

No quarta-feira (13), às 3 horas da madrugada, foi registrado um furto qualificado na loja Martfar, localizada na Rua Jose Francisco Borges, no centro de Jandaia do Sul. O proprietário relatou que um indivíduo vestindo blusa preta, camisa azul, calça preta e boné preto arrombou a porta de entrada do estabelecimento utilizando uma barra de ferro.

Do interior da loja, o suspeito levou uma certa quantia em dinheiro do caixa, algumas peças de roupa, uma mochila e um celular marca Samsung de cor preta.

Diante dos fatos, foram levantados os dados e fornecidas orientações sobre os procedimentos cabíveis. Também foi realizado um patrulhamento na região para tentar localizar o autor, no entanto, até o momento, não houve êxito na captura do indivíduo.