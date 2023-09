Arcebispo visita prefeitura de Jandaia do Sul

O Prefeito Lauro Junior acompanhado dos Vereadores, Diretores de Departamentos, funcionários e alguns amigos receberam na manhã desta terça-feira, 12 de setembro, na Prefeitura a visita do Arcebispo da Diocese de Maringá, a qual Jandaia pertence, de Dom Severino Clasen, o Pároco de Jandaia Edivaldo dos Santos e assessores.

Logo na chegada Dom Severino falou com os funcionários e autoridades presentes num momento de oração e bençãos a todos, após esse momento foi servido um café da manhã e em seguida Dom Severino reuniu com o Prefeito Lauro Junior, o Presidente da Câmara de Vereadores Cláudio Taparo os Vereadores Welton Pinheiro e Antônio Tadeu Rocco, os Diretores de Departamentos e demais convidados que num bate-papo informal puderam ouvir Dom Severino, o Prefeito Lauro Junior e relatar um pouco do trabalho realizado em Jandaia do Sul.