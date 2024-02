Apucarana decreta situação de emergência por dengue

A Prefeitura de Apucarana publica nesta quinta-feira (28), em Diário Oficial, o decreto de situação de emergência motivada pelo avanço da dengue no município, que já soma 8,9 mil casos e quatro mortes, segundo informações do último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado na última terça. O documento visa a obtenção de auxílio federal para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, assim como para tratamento da doença junto às unidades de saúde do município.

De acordo com o prefeito Junior da Femac, com a publicação do decreto o município terá respaldo da portaria do Governo Federal que prevê ajuda financeira em situação de epidemia de dengue. “O Governo Federal colocou à disposição R$ 1,5 bilhão em recursos para os municípios em epidemia e pede documentos e relatórios das ações que já estão sendo feitas e o decreto de emergência por conta da dengue. Por essa razão, estou fazendo o decreto agora”, ressalta o prefeito Junior da Femac.