Homem é preso após descumprir medida protetiva em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 23h27 desta sexta-feira (10) na Rua Treze de Maio, região da Vila Alta.

Conforme a PM, a equipe foi solicitada para deslocar na Rua treze de Maio, pois segundo a solicitante, seu ex convivente estaria na frente de sua residência discutindo com a mesma. No local, relatou que o mesmo adentrou o quintal e foi até sua residência, onde ambos passaram a discutir.

Após isto solicitou a presença desta equipe policial, momento em que autor pegou alguns exames da vítima, a qual está grávida e tentou se evadir.

Nesse momento a equipe policial chegou, foi dada voz de abordagem ao autor, o qual não possuía nada de ilícito. Diante dos fatos e da medida protetiva de urgência em desfavor do autor, fora dada voz de prisão e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil juntamente com a vítima para os demais procedimentos.