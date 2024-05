Cambira: Ameaça em UBS – Violência Doméstica – Lesão Corporal

09/05/2024 10h23 Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, CENTRO – CAMBIRA – Natureza Atendimento: LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR

Relata a depoente que foi agredida por xxx vindo a ocasionar um hematoma no braço esquerdo. Depois da agressão, autor se evadiu do local.

09/05/2024 12h14 Endereço: Rua Hortência, CENTRO – CAMBIRA Natureza Atendimento: AMEAÇA

A depoente que é médica na UBS, relatou que na data de hoje, por volta das 7h20, a paciente xxx de 70 anos, foi até a unidade de saúde e pediu para que a requerente renovasse a receita de um medicamento de uso contínuo. De acordo com a vítima, a paciente não apresentou a receita médica que comprovasse o uso do medicamento, bem como não foi encontrado no sistema qualquer histórico que apontasse que ela tivesse fazendo uso do medicamento. Diante da negativa de renovar a receita por parte da depoente, a senhora a ameaçou, como também a xingou. Foi feito o BOU e orientada a vítima

09/05/2024 16h04 Endereço: Estrada Bandeirantes, CAMBIRA, Natureza Atendimento: LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR

Relata a solicitante que sua mãe afirmou que foi vítima de violência doméstica. Na ocasião, seu marido tentou esganá-la, na sequência se evadiu em meio a plantação. No local, foi orientada a vítima.