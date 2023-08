Após tomar muita cachaça e cerveja em baile, moça acorda em local estranho

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul na manhã de domingo (27).

Segundo relato da solicitante, uma moça pediu ajuda, informando ter sido violentada. No local, ao entrar em contato com a vítima, ela declarou que na data anterior, por volta das 20h, compareceu a um baile conhecido como “baile dos velhos”, situado na Rua Professor Roberto Rezende Chaves, próximo à antiga estação ferroviária.

Durante o evento, ela consumiu uma grande quantidade de cachaça e cerveja, e não se recorda como e com quem saiu do local. Ao acordar na manhã seguinte, percebeu estar no bairro Nova Jandaia e solicitou ajuda aos moradores, pois percebeu que seu celular e chaves de sua residência também estavam ausentes. Indagada se sentia algum tipo de dor ou possuía alguma lesão, a vítima respondeu que não. Também não soube dizer se de fato foi violentada sexualmente.

A vítima apresentava discurso desconexo e odor etílico. O boletim de ocorrência foi registrado e a vítima orientada a comparecer posteriormente à Delegacia de Polícia Civil para obter melhores esclarecimentos sobre a ocorrência de violência sexual.