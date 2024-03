Após marido ser assassinado, mulher encontra gato esquartejado em casa

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Apucarana nesta terça-feira (19) no Jardim Ponta Grossa em Apucarana.

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada para atendimento de uma violação a domicílio e maus tratos a animais.

Chegando ao local e identificado a solicitante, informou que cuida de vários gatos e cachorros no endereço supracitado, onde saiu da residência na data anterior por volta das 19 horas e ao retornar hoje às 18 horas e adentrou na residência, que fica com a porta e janelas encostadas, se deparou com um dos gatos morto no banheiro com partes espalhadas.

Vale salientar que a mulher teve o convivente assassinado há 30 dias e está receosa. A equipe orientou a vítima e confeccionou boletim.