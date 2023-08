Após desentendimento mulher risca o carro da outra em estacionamento de supermercado

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 17h50 desta sexta-feira (25),

Conforme a PM, No local a equipe foi atendida pela Sra. XXX que relatou que ao deixar seu veículo estacionado no estacionamento do Supermercado Amigão, uma mulher começou a dizer que ela havia batido em seu veículo, onde se iniciou uma discussão, diante do fato de a Sra. XXX não ter colidido no veículo dessa mulher, deixou a outra parte falando sozinha e foi realizar suas compras. Ao retornar verificou que seu carro, um UNO azul, estava com o capô riscado. Com isso solicitou a presença policial.

Foi solicitado ao gerente do mercado a verificação nas câmeras, no entanto, não foi possível verificar a placa do outro veículo. Diante disso, a equipe policial repassou as devidas orientações a vítima e lavrou boletim de ocorrência.