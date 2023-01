Após descarga elétrica, Prefeitura realiza a troca de mais de 40 luminárias de led no Parque Industrial Domingos Massa

Após uma descarga elétrica ocorrida no Parque Industrial Domingos Massa, a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul realizou todos os trâmites legais, como notificação para Copel, e para a empresa responsável pela implantação da iluminação e procedimento de reparo nas luminárias danificadas para maior segurança no local.

O diretor de Planejamento Elvis Pontara informou que a primeira etapa da extensão de rede na Rua Arlindo Boldrin que liga o Parque Industrial à região da Vila Rica e a extensão de rede em frente ao Parque de Exposições foram concluídas, e que a segunda etapa está em fase de licitação. Também está em andamento a licitação dos serviços de manutenção da iluminação que será realizada por toda a cidade.