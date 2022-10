APMI realiza workshop de pães e roscas

A Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Jandaia do Sul (APMI) realizou nesta quinta-feira (13), um Workshop de Pães e Roscas na padaria social da instituição.A atividade teve como instrutora a voluntária Magna Souza Alves que compartilhou seus conhecimentos com as participantes durante um dia dedicado à arte da panificação.

A padaria social da APMI é um projeto que tem o objetivo de ofertar cursos de panificação e confeitaria, bem como, atender famílias em situação de vulnerabilidade social com a doação de produtos da panificação, ambos para pessoas cadastradas no CadÚnico pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Para maiores informações, a APMI está localizada na Avenida Getúlio Vargas nº 1116 – fundos. O whatsapp é o (43) 99652-7799.