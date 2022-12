APMI realiza evento para celebrar sua reconstrução e um ano de muitas conquistas

Foi promovido nesta terça-feira (06), um evento realizado pela Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Jandaia do Sul (APMI), para a entrega de kits maternidade para as gestantes que participaram do “Clube de Mães e Gestantes” e a formatura da primeira turma do Curso de Panificação do projeto “Padaria Social: Pão e Oportunidade”. Nesta ocasião, foi celebrada a reconstrução da APMI após os momentos críticos ocasionados pela pandemia de COVID-19.

Este período foi marcado pela mudança para uma nova sede, pelas retomadas do “Clube de Mães e Gestantes”, oficinas de artesanato, o projeto “Ritmos”, o Tai-Chi-Chuan, a campanha do agasalho e pela criação da padaria social e muitas outras ações promovidas.

No evento, foram homenageadas as pessoas e instituições que contribuíram para essa reconstrução, em especial, a primeira-dama Stella Silva, que é uma grande apoiadora dos projetos desenvolvidos pela instituição, a Associação Florart Vida e a Jamel. Muitas outras voluntárias e voluntários receberam os agradecimentos da presidente Luciene Trombela Malavasi. Também prestigiaram a celebração o prefeito Lauro Junior, o vice-prefeito Fifa e sua esposa Marta Alves.

Ao final do evento, foi oferecido um coquetel com produtos da padaria social “Delícias da APMI”, onde todos puderam confraternizar neste momento tão especial.

A APMI tem seu funcionamento de segunda à sexta, das 7h30min às 17h00min e está localizada na Avenida Getúlio Vargas nº 1116 – fundos. O número para contato via Whatsapp é o (43) 99652-7799.